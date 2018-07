El Pleno del Congreso no consigue renovar el Consejo de Administración de RTVE

El Pleno del Congreso no ha conseguido completar la renovación del Consejo de Administración de RTVE este lunes al no obtener, por un voto, la mayoría necesaria para nombrar a los cuatro consejeros propuestos por PSOE y Podemos.

Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa formaban esta terna propuesta para el Consejo de Administración de la Corporación que no ha conseguido superar los 176 votos de la Cámara que suponen la mayoría absoluta necesaria para su nombramiento.

El Gobierno tendrá que proponer un administrador único para dirigir RTVE de forma transitoria, al no haberse conseguido en el pleno del Congreso la mayoría absoluta para la renovación del Consejo de Administración de la Corporación.

Así consta en el Real Decreto aprobado por el Gobierno para renovar la dirección de RTVE, en el caso de que el Congreso no consiguiera la mayoría absoluta para elegir a los miembros del Consejo. No obstante, fuentes del PSOE han adelantado que intentarán que se repita la votación al haberse detectado dos errores no intencionados en el escrutinio de esta tarde.

La próxima votación tendrá lugar el miércoles, por lo que hasta el viernes no se podrá nombrar al presidente de la corporación. Una vez nombrados los 10 consejeros, ya se puede iniciar el proceso para la elección del presidente, que debe de ser uno de los miembros del Consejo, y que también se realiza por el mismo sistema de doble vuelta y con un periodo mínimo de 48 horas entre ambas votaciones.