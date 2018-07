El servicio secreto expulsa a un activista y reportero antes de la rueda de prensa Trump-Putin

El periodista y activista Sam Husseini ha sido expulsado por el servicio secreto de la rueda de prensa posterior al encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki. El presidente estadounidense y su homólogo ruso acababan de comparecer ante los medios cuando varios miembros de seguridad del evento han sacado por la fuerza a Husseini de la zona ocupada por los medios.

Como se observa en el vídeo, publicado en Twitter por el también periodista J.D. Durkin, Husseini había mostrado una hoja de papel en la que se podía leer "Tratado de Prohibición de Armas Nucleares".

WATCH — journalist Sam Husseini forcibly removed by secret service before the start of the Trump-Putin summit in Helsinki pic.twitter.com/dkuqtfqLRt

La señal oficial también ha captado el incidente, en el que se ve como un agente agarra con fuerza a Husseini para arrebatarle el cartel y cómo es sacado por la fuerza del lugar tras un forcejeo:

Durkin ha contado que Husseini se había identificado como periodista del medio estadounidense de The Nation y que ya había sido invitado a salir en un momento anterior por sus comentarios en voz alta a otros reporteros presentes en el acto.

Sam Husseini — who identified himself as a journalist from The Nation — was escorted out by secret service moments before the press conference in Helsinki pic.twitter.com/QXZJqBcst5