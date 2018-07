Estupefacción por lo que todo el mundo vio en plena entrega de medallas a Francia

Francia se alzó en la tarde del domingo con su segunda Copa del Mundo, el título más importante que un futbolista puede conseguir.

La victoria ante Croacia (4-2) pone al equipo galo en el Olimpo del fútbol y pone a la generación de Griezmann y Mbappé en el estrellato.

A la hora de la entrega de medallas —diluvio universal incluido— hubo gesto que pasó desapercibido mientras los jugadores franceses cogían su presea.

En el vídeo que ha circulado por redes se puede ver cómo una de las mujeres que entrega las medallas se guarda una en el bolsillo, no se sabe muy bien con qué propósito.

This woman at the World Cup trophy presentation just stole a medal and kept laughing like nothing happened. Watch this 😱😳 pic.twitter.com/956nNVNkCu