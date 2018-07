La nueva aplicación de Instagram es la causante de que muchos famosos estén enfrentándose estos días a sus entrevistas más personales. Preguntas que les hacen sus fans y que ellos responden sin dudar.

Uno de los famosos que se ha puesto a disposición de sus más de 1,1 millones de seguidores en esta red social es Laura Escanes, que este domingo por la noche se sometía a un curioso cuestionario cargado de preguntas personales como cuánto pesa, dónde fue su primer beso con Risto Mejide o si tiene planes de ser madre.

Más de 30 preguntas con mucho jugo, de las que en El HuffPost hemos hecho una pequeña selección. Esto es lo más jugoso de la entrevista de Laura Escanes con sus fans.

¿Cuánto mides?

1,71

¿Cuánto pesas?

Entre 56 y 57 kilos, depende de lo que coma el día anterior... Pero llevo unas semanas intentando cuidar más mi alimentación. No hablo de dietas porque no creo en ellas, pero sí en aprender a comer sano y rico. Aunque en verano se me hace más difícil... Ya os informaré.

¿Tenéis pensado en un futuro tener un bebé?

Sí, me encantaría.

¿Cómo llamarías a tu hijo?

No sé si decirlo para que no os copiéis jejeje. Cuando lo tenga lo sabréis... Si fuera niña empieza por R. Y si es niño, no lo tenemos muy claro.

Eso de tu boca, de las llagas, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué es?

Vuelvo a tener como siempre... Llevo meses así. Las analíticas salieron bien y no hay ninguna relación con las aftas pero me mandaron algunas analíticas más para comprobar y descartar alguna enfermedad etc. Así que en septiembre volveré a hacerme más analíticas.

La hija... ¿Ristina?

Vale, de todos estos nombres hay uno que es el correcto

Rista

Ristina

Rihanna

Ruperta

Roma

Rocío

Rusia

Ristita

Ripipi

Re

ReMiFaSolLaSiDo

¿Comida favorita?

Huevos fritos

Palomitas

Tortilla de patata

¿Cómo es que invitaste a Dulceida a tu boda y ellas a ti no?

Porque somos muy majos y ellas no... Broma... Cuando ellas se casaron nos conocíamos muy poco.

¿Dónde y cuándo os distéis el primer beso Risto y tú?

En un coche de camino a Barcelona.