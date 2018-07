Aplauso unánime por lo que ha hecho una abuela al sacar dinero del banco

"El viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo que hace es mejor". Lo decía el orador, filósofo y político romano Marco Tulio Cicerón hace varios siglos antes de Cristo. Y lo dice también cualquiera de nosotros en 2018.

Que nuestros abuelos y abuelas nos dan sopas con ondas en eso de la vida es un hecho conocido. Que se lo pregunten al tuitero @_hkkmr que ha contado una historia que le sucedió a su abuela y que ha levantado el aplauso unánime de otros tuiteros.

Mi abuela en el banco: - Quiero sacar 50€ - En ventanilla mínimo 200€,si quiere menos tiene que usar el cajero - Es que no sé - Pues venga otro día y un compañero le enseña - Bueno, deme 200 - Ahí tiene, ¿alguna otra operación? - Sí, quiero ingresar 150€ *GAFAS DE THUG LIFE*

Ahora todos apoyan esto, pero cuando la señora está delante de vosotros y para una mierda de tramite que puede hacer en el cajero, se mete 15min en ventanilla dando por culo a todos no nos hace tanta gracia... ¿a que sí?

Llegará un momento en que tú también tendrás 70 u 80 años, habrá cosas tan nuevas y tú estarás tan hasta la polla de todo lo que no sabes y no tienes ni fuerzas ni ganas de aprender, que harás exactamente lo mismo de lo que te quejas. Acuérdate de estas palabras.

Sin contar que hay un momento en la vida de muchas personas que ya no aprenden, y no es xq no quieran. Simplemente olvidan lo que se les acaba de enseñar pero lo aprendieron con anterioridad si que lo recuerdan.