Pablo Iglesias e Irene Montero fueron padres de mellizos hace unas semanas. Los pequeños, que nacieron de forma prematura a los seis meses, siguen hospitalizados.

Después de unas semanas en el hospital han salido a la luz numerosos bulos acerca de los pequeños, especialmente compartido ha sido el que asegura que la pareja de políticos de Podemos "tienen bloqueada una planta del Gregorio Marañón".

Ha sido Maldito Bulo el que ha explicado que Iglesias y Montero no han hecho tal cosa y cuentan que tanto desde Podemos como desde el propio hospital lo han desmentido.

Esto dice el bulo que se ha compartido por Facebook y WhatsApp:

"Que se sepa que Pablo Iglesias y Cía tienen bloqueada una planta del Gregorio Marañón mientras dure la estancia de sus bebés en la incubadora. ¿A costa de quién? ¿Tienen todos los mismos derechos? Si te interesa que todo el mundo lo sepa, pásalo".

No.



Pablo Iglesias e Irene Montero NO tienen bloqueada una planta del Gregorio Marañón.



Tanto hospital (no se dan ese tipo de privilegios) como Podemos nos lo desmienten. pic.twitter.com/cOqhsokutu