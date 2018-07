La modelo estadounidense Mara Martin desfila dándole el pecho a su hija

La maternidad y la lactancia forman parte intrínseca de la naturaleza de la mujer. Sí, también de las modelos. Para demostrarlo, la estadounidense Mara Martin desfiló este lunes dándole el pecho a su hija Aria en el concurso de bañadores de la revista Sports Illustrated en Miami (EEUU).

La estadounidense salió a la pasarela amamantando a su hija de cinco meses y la imagen se ha vuelto viral en solo unas horas. De hecho, la publicación de la revista de moda de baño en su perfil oficial de Instagram ha alcanzado cerca de 50.000 Me gusta en 15 horas.

Aria —la pequeña de cinco meses— desfiló en brazos de su madre muy relajada, vestida con unas braguitas verdes y unos auriculares para proteger sus oídos de la música. Por su parte, Martin lució un bikini dorado de tejido brillante.

Después de la acogida que ha tenido esta acción, Martin compartió en Instagram la noticia publicada por el Daily Mail en Instagram junto a un alegato a favor de la lactancia. "No me puedo creer que sea titular junto a mi hija por hacer algo que hago todos los días. Es cuanto menos algo totalmente aleccionador e increíble. Estoy muy agradecida de poder compartir esta imagen y este mensaje y espero que se normalice la lactancia y que también se muestre que las mujeres PODEMOS HACERLO TODO. Pero para ser sinceros esto no tendría que ser noticia", escribe junto a la imagen.

La modelo compartió otra imagen junto a la pequeña en su cuenta de Instagram hace dos días, cuando fue seleccionada para la final del concurso de la reconocida revista de bañadores. "Esta es la cara que se te queda cuando seleccionan a tu madre entre las 16 finalistas de Sports Illustrated Swimsuits".

En la propia web de Sports Illustrated Swimsuits la editora de la revista, MJ Day, cuenta que no tenían planeado que Martin desfilase con su hija. "Fue totalmente espontáneo", explica la editora, que además detalla que se le ocurrió en el backstage cuando las modelos estaban esperando a que empezase el espectáculo. "Vi al bebé de Mara durmiendo tranquilamente y tomando el pecho, así que le pregunté que si quería desfilar y continuar amamantándola", explica.

"Ella me dijo: 'Oh Dios mío, ¿de verdad? ¿Estás segura?' Y yo le respondí que sí, absolutamente, y que además me encantaba la idea de que Mara siguiera dándole el pecho incluso debajo de los focos y que resaltase la mujer tan increíble y preciosa que es", añade. "He dado el pecho a dos bebés y creo que es de las cosas más poderosas que puede hacer el cuerpo de la mujer. Fue la decisión más sencilla que tomé esos meses", concluye Day.