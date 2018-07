La respuesta de Mercadona en Twitter a esta extraña pregunta

La cuenta de Twitter de Mercadona tiene que lidiar día a día con las dudas y quejas de los consumidores.

Un usuario llamado Pde ha escrito a la cuenta del gigante valenciano con una curiosa duda: "Al comprar calabaza no había ninguna partida y todas eran muy grandes. Le he preguntado a una chica si podía partirme una y me ha dicho que no, que había envasada. ¿Debería habérmela partido?

Mercadona ha respondido en primer lugar pidiendo dónde había ocurrido aquello: "Nos puedes indicar en qué tienda ha sido? Nos gustaría consultarlo con los responsables para poder darte una respuesta".

"En el Mercadona del Camino del cementerio 9 en Valladolid", ha respondido.

La respuesta a la duda ha sido: "Informarte que si no hay medias calabazas cortadas y el cliente lo solicita, sí debemos cortarlas. Disculpa las molestias y gracias por compartirlo con nosotros. Trabajaremos para mejorar el servicio".

Así que ya sabes, puedes pedir que te den calabazas cortadas en Mercadona.