Ni fuegos artificiales, ni conejos en la chistera: estas son las medidas económicas que quiere desarrollar Pedro Sánchez

Sin florituras, ni fuegos artificiales, ni grandes anuncios. Pedro Sánchez ha comparecido este martes en el Congreso para presentar su programa. La intervención del presidente ha resultado un tanto extraña puesto que el líder de los socialistas lleva un mes y medio en La Moncloa y los ministros ya han hablado en sus respectivas comisiones.

Sánchez no se ha guardado conejos en la chistera para este discurso, como solía hacer el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que se encargaba personalmente de hacer los grandes anuncios en los debates sobre el estado de la nación.

El presidente ha confirmado una serie de medidas que los ministros habían ido avanzando en los últimos días, muchas de ellas de carácter económico. Estos son los anuncios más importantes y las respuestas que han dado los afectados:

Prohibición de la amnistía fiscal

El presidente ha reiterado que no se puede hacer pública la lista de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, diseñada por el exministro Cristóbal Montoro y tumbada por el Tribunal Constitucional.

Sánchez ha señalado que la amnistía fiscal fue "un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio" y ha lamentado no poder publicar la lista como había prometido en la oposición. "No podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, pero sí podemos evitar nuevas amnistías", ha asegurado.

Para contrarrestar este incumplimiento, Sánchez ha anunciado un proyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de nuevas amnistías. Además, se ha comprometido a actualizar la lista de paraísos fiscales.

El Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el #fraudefiscal. El compromiso del Ejecutivo es claro: justicia fiscal para lograr la justicia social. pic.twitter.com/AaLkmZbkuO — La Moncloa (@desdelamoncloa) 17 de julio de 2018

Respecto a esta medida, Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos que ejercía como inspector de Hacienda antes de entrar en política, ha solicitado a Sánchez el informe de la Abogacía del Estado en el que se basa para argumentar que no puede publicar los nombres de los que se acogieron a la amnistía fiscal.

Más dinero para las comunidades

La ministra de Economía, Nadia Calviño, negoció en Bruselas una nueva senda fiscal para España al considerar que los cálculos de los Presupuestos diseñados por Montoro no eran realistas. Sánchez ha anunciado que esta negociación beneficiará especialmente a las comunidades autónomas.

El presidente ha confirmado que el objetivo de déficit de las regiones para el próximo año sube al 0,3% del producto interior bruto, dos décimas más que lo que exigían las cuentas de Montoro. Gracias a esta medida, los Gobiernos autonómicos podrán gastar 2.400 millones más de lo previsto inicialmente.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde acuden los consejeros autonómicos de Hacienda) se reunirá este jueves para aprobar estos objetivos, que irán después al Consejo de Ministros del viernes. Posteriormente, se necesita la aprobación del Congreso y el Senado. "Aspiramos a contar con apoyo de mayoría de las Cámaras", ha señalado Sánchez.

.@sanchezcastejon: "Las 5 décimas adicionales a los nuevos objetivos de déficit se repartirán entre los diferentes niveles de la administración. Las comunidades contarán con un margen de dos décimas más". #CongresoSánchezARV — Mario Montero (@monteroraya) 17 de julio de 2018

Cataluña será una de las grandes beneficiadas, al ser una de las comunidades con mayor PIB. Le corresponderían unos 400 millones. "Siempre hemos reclamado que la distribución del objetivo de déficit no estaba bien hecha", ha señalado Elsa Artadi, portavoz del Govern de la Generalitat.

Impuesto de Sociedades al 15%

Sánchez ha anunciado que el Gobierno pretende "rediseñar" el Impuesto de Sociedades para que las grandes empresas paguen una tributación mínima del 15%. "Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno", ha asegurado.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha calculado que esta modificación permitirá incrementar la recaudación de este impuesto en 4.000 millones.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha señalado este martes que considera errónea esta subida. "Hay que andar con cuidado, porque un incremento desmesurado de cualquiera de estos impuestos podría tener consecuencias negativas", ha asegurado Juan Rosell, presidente de la patronal.

.@CEOE_ES ha presentado en rueda de prensa el Informe sobre Tributación Empresarial, que expone que incrementar la recaudación aumentando los impuestos sobre las empresas es un error, que lastra la #competitividad y el #empleo. https://t.co/mf0gMO5nIW — CEOE (@CEOE_ES) 17 de julio de 2018

Plan de choque contra el desempleo juvenil

Otra de las medidas anunciadas por Sánchez ha sido un plan de choque para crear empleo juvenil, como habían exigido recientemente las juventudes de UGT. El presidente ha recordado en su intervención a los jóvenes que se fueron a buscar trabajo fuera de España. "La huella de esta década perdida ha dejado una profunda cicatriz en una generación enfrentada a un muro invisible, que es el de la frustración", ha asegurado.

Este plan incluirá medidas como la revisión del contrato de relevo y de prácticas, la puesta en marcha de nuevas políticas de empleo, la creación del Estatuto del Becario y la eliminación de las prácticas extracurriculares.

Sánchez anuncia un plan de choque para crear empleo juvenil.

Muchas novedades:

👉 eliminar el contrato de emprendedores

👉 revisar el contrato de prácticas

👉 Estatuto de Becario

👉 eliminar las prácticas extracurriculares (algunas carreras deberán revisar su plan de estudios) — Eduardo Loren García (@EduLorenGarcia) 17 de julio de 2018

El diputado de Unidos Podemos Segundo González ha aplaudido este anuncio y ha pedido a Sánchez que apoye la proposición de ley que presentó su grupo para blindar los derechos de los becarios que realicen prácticas en empresas.

Dice @sanchezcastejon que regulará las prácticas universitarias e impulsará un estatuto del becario. Es fácil, solo tienen que ayudarnos a empujar para desbloquear la Ley que C's y PP llevan 7 meses bloqueando en la mesa del Congreso — Segundo González (@Segundogg) 17 de julio de 2018

Contrato de alquiler de cinco años

El presidente ha anunciado una serie de medidas en política de vivienda: elevar la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitar las fianzas adicionales que deben aportarse en un alquiler y excluir la vivienda turística de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Además, el Ministerio de Fomento impulsará un parque de 20.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años destinadas al alquiler en municipios con alta demanda.

El Gobierno fija como prioridad rescatar una auténtica política de #vivienda al servicio de la ciudadanía. pic.twitter.com/C8pm211lMA — La Moncloa (@desdelamoncloa) 17 de julio de 2018

Jesús Encinar, fundador del portal inmobiliario Idealista, ha calificado de "paños calientes" estas medidas. "La subida de los alquileres en las grandes ciudades no se para con contratos de 5 años ni con 20.000 viviendas públicas en alquiler. Son paños calientes. Faltan viviendas y mientras eso no se arregle subirán más los precios", ha asegurado en Twitter.

La subida de los alquileres en las grandes ciudades no se para con contratos de 5 años ni con 20.000 viviendas públicas en alquiler. Son paños calientes. Faltan viviendas y mientras eso no se arregle subirán más los precios. — JesúsEncinar (@JesusEncinar) 17 de julio de 2018

Las pensiones ligadas al coste de la vida

Sánchez ha tendido la mano a la oposición para lograr "un nuevo Pacto de Toledo" en el que la evolución de las pensiones vuelva a estar ligada al índice de precios de consumo (IPC). "La sociedad nos ha trazado de forma clara un camino, que es la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida. Esperamos que la mayoría de esta Cámara se sume a esta propuesta", ha afirmado.

Sánchez confirma que la revalorización de las pensiones volverá a estar ligada al IPC: "La sociedad nos ha marcado el camino de actualizar las pensiones conforme al coste de la vida, y esperamos que la mayoría de la Cámara se sume a esta demanda la sociedad". #CongresoSánchezARV — Eduardo Loren García (@EduLorenGarcia) 17 de julio de 2018

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha reclamado este martes al Gobierno soluciones permanentes que garanticen la suficiencia de las pensiones en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

Mesa de las Pensiones

Fomentar el autoconsumo y las energías renovables

El Gobierno pretende aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que quedó aparcada en la anterior legislatura por las peleas entre ministerios. La encargada de su elaboración es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya ha avanzado algunas medidas.

Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo apoyará medidas de autoconsumo energético y eliminará trabas y barreras a los ciudadanos, como el denominado impuesto al sol.

El Gobierno impulsará una transición ecológica justa, ubicando a la sociedad civil en el centro de su labor. Estas son algunas de las medidas 👇 pic.twitter.com/B1cEyMNXOs — La Moncloa (@desdelamoncloa) 17 de julio de 2018

Todas estas medidas pretenden que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos por igual. El presidente lo ha explicado así: "Es la sociedad la que lidera los cambios a los que la política no responde siempre con la rapidez necesaria. Por eso, el principal propósito del nuevo Gobierno es caminar junto a la sociedad".