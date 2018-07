Un juez de EEUU suspende temporalmente las deportaciones de las familias de inmigrantes reunidas

Un juez federal ha emitido este lunes una prohibición temporal contra las deportaciones rápidas de padres inmigrantes que fueron reunidos con sus hijos que ejecutaba el Gobierno de Estados Unidos, mientras el tribunal considera su impacto en el derecho de los menores de solicitar asilo.

El Gobierno está trabajando para cumplir un plazo judicial que vence el 26 de julio para reunir a hasta 2.550 niños que fueron separados de sus padres por funcionarios de inmigración después de que fueron detenidos cuando cruzaban ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos.

Las familias fueron separadas en el marco de la campaña del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración ilegal, una medida que motivó críticas internacionales. El mandatario ordenó el fin de la medida el 20 de junio.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) ha señalado este lunes en documentos judiciales que los padres inmigrantes deberían tener una semana tras el encuentro para decidir si quieren dejar a sus hijos en Estados Unidos o buscar el asilo por separado.

"Una estancia de una semana es una medida razonable y apropiada para garantizar que el inimaginable trauma que han sufrido estas familias no empeore porque los padres tomaron una decisión malinformada sobre el destino de su hijo", ha aseverado la ACLU en una presentación ante un Tribunal Federal de San Diego. El juez de distrito Dana Sabraw pidió al Gobierno que respondiera y fijó la próxima audiencia para el 24 de julio. En el ínterin, detuvo las deportaciones rápidas.

