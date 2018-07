El tráiler de ‘Bohemian Rhapsody’ revela el origen de dos canciones de Queen

El segundo tráiler de Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury, líder de la banda Queen, aborda diferentes momentos de la vida del vocalista, interpretado por Rami Malek.

Este nuevo adelanto arranca con acordes de We will rock you entremezclados con Bohemian Rhapsody, y durante dos minutos con 47 segundos se muestra precisamente cómo surgieron estas dos canciones.

El vídeo muestra a Mercury tratando de obtener una oportunidad para entrar en el grupo, entonces dirigido por el guitarrista Brian May; el camino de la banda, que empezó tocando en bares hasta su presentación en el mítico Live Aid de 1985; la sexualidad del cantante; sus adicciones y su relación con Mary Austin, a quien siempre consideró el amor de su vida.

El avance también hace referencia a las disputas entre los integrantes de la alineación musical y el clímax de los conciertos de la agrupación.

Si te quedas con ganas de más, puedes repasar el primer teaser de la película que llegará a las salas españolas el próximo 31 de octubre.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición mexicana de 'The Huffington Post'