La asombrosa ilusión óptica con el trasero de este perro que vuelve a dar la vuelta al mundo

Están las caras de Bélmez, las apariciones marianas de Fátima (Portugal), el cristo de Borja... y ahora el trasero de este perro. Dios está en todas partes.

Una chica está causando asombro en redes tras publicar un tuit en el que asegura que el trasero de su mascota esconde una imagen religiosa de primer orden:

Por qué el culo de mi perro tiene forma de Jesucristo pic.twitter.com/t1alNh0lS7 — Cristina (@borntobesmb) 16 de julio de 2018

¿Lo ves, no? No se trata de un Jesucristo cualquiera, sino de un Sagrado Corazón. El color del pelaje del can perfila la túnica y los remolinos hacen las veces de manos extendidas del hijo de Dios, extendiendo su amor al mundo desde los lugares más recónditos.

La Sábana Santa puede ser un camelo, pero esto quién lo niega, ¿eh? ¿Eh?

El tuit de la dueña del perro santo es toda una sensación, y tiene ya más de 17.000 retuits y cerca de 60.000 'me gusta'. Pero no se trata de su perro, sino de una imagen que ya fue viral en 2013.

La pareidolia recuperada también ha desatado una casca de comentarios:

Es el elegido, dale pienso premium y sácale a influenciar a los demás perros, aleluya — Javi (@vJaviGOD) 16 de julio de 2018

Yo veo a Manuel Carrasco... — Antonio M. Sánchez (@AntuaSanchez13) 16 de julio de 2018

Ese perro se caga en dios — Fabrizio Rifici♋ (@rifici_rulos) 17 de julio de 2018