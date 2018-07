La denuncia viral de una diseñadora de Valencia por lo que AliExpress ha hecho con sus trabajos

La diseñadora Medusa Dollmaker ha denunciado en redes sociales que la plataforma de venta online AliExpress vende una colección completa de cojines decorados con sus diseños. En declaraciones a El HuffPost, ha explicado que ya se ha puesto en contacto "con la plataforma de infracciones de AliExpress, que es muy liosa pero suelen tomarse en serio los reportes", aunque todavía no ha recibido respuesta.

La autora de las ilustraciones, de Valencia, denuncia que "no solamente venden mis diseños sueltos en Aliexpress. Además hay un vendedor que es un restregón de mierda en la pared vendiendo colección completa de cojines con mis diseños. Cuidao andando que se pisa la cara. No compréis nada allí que lleve ilustraciones o estampados porfa".

No solamente venden mis diseños sueltos en Aliexpress. Además hay un vendedor que es un restregón de mierda en la pared vendiendo colección completa de cojines con mis diseños. Cuidao andando que se pisa la cara. No compréis nada allí que lleve ilustraciones o estampados porfa pic.twitter.com/lZ4B0rKrjn — 🌙🍁Nanny MeduOgg⭐🌿 (@medusadollmaker) 16 de julio de 2018

Medusa relata que "ahora mismo en Aliexpress tienes diversos vendedores con camisetas, tazas, cojines y más cosas con diseños robados, entre ellos los míos". En cuanto al procedimiento que suelen seguir estos comercios, la diseñadora es clara:

"En algunos casos el cliente puede tener suerte y recibir un producto correcto, pero la impresión suele ser mediocre y, al robar los archivos de internet (que están subidos a bajísima calidad para que pesen poco, y a su vez pierden calidad en las plataformas web) en la preview de la venta aparecen decentemente, pero cuando llega el producto a casa la impresión suele verse pixelada, borrosa o diminuta. En otros casos el producto no llega", detalla.

No es una versión. No es un fanart. Es el mínimo esfuerzo de descargar una imagen de calidad malísima y montarla en una maqueta por los $$$. Eso es lo que suelen hacer con todas las cosas con dibujos cukis que hay en Aliexpress. Rara vez suele ser contenido original — 🌙🍁Nanny MeduOgg⭐🌿 (@medusadollmaker) 16 de julio de 2018

La diseñadora cuenta que "lo descubrió a través de una compañera del gremio. Me alertó de que una vez más estaban vendiendo mis diseños en diversos soportes en Aliexpress. No es la primera vez que alguien me notifica esto. Como es complicado seguirles el rastro, suelen ser otras personas las que me avisan de ello".

Para evitar que esto se siga repitiendo, Medusa pide a los compradores que sean responsables y valoren tanto su propio dinero como el trabajo de los demás y visiten su tienda original para hacerse con sus diseños en una calidad óptima:

No seáis cómplices de esta infamísima mierda anda, que encima luego os llega a casa un producto penoso y no se van a molestar ni en devolveros la pasta. — 🌙🍁Nanny MeduOgg⭐🌿 (@medusadollmaker) 16 de julio de 2018

Respecto de las medidas que ha tomado, cuenta a El HuffPost que no se ha puesto en contacto "con el vendedor, puesto que la mayoría suele ignorar las quejas, pero sí he empezado a moverlo con la plataforma de infracciones de Aliexpress, que es muy liosa pero suelen tomarse en serio los reportes. Estoy hablando también con el CM de Aliexpress España pero aún no me ha enviado respuesta".