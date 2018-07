La comida 'antisoraya' de Casado y exministros de Rajoy

Una comida que atraganta a más de uno. Pablo Casado ha almorzado este jueves -el día que se cierra la campaña de las primarias del PP- con varios exministros del Gobierno de Mariano Rajoy en el restaurante madrileño Jai Alai.

El candidato a la Presidencia del PP ha asegurado hoy contar con el apoyo de dos terceras partes del Gobierno de Mariano Rajoy y ha negado que el almuerzo sea una reunión concebida solo para unir fuerzas contra su rival, Soraya Sáenz de Santamaría.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en esa comida a la que han asistido cinco exministros, de los veinticuatro ministros que ha tenido el Ejecutivo de Rajoy, Casado ha asegurado que cuenta con la adhesión no sólo de los participantes en este encuentro sino de muchos otros miembros de aquellos gobiernos, hasta las dos terceras partes.

Han acudido a la cita exministros como Dolors Montserrat, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, José Manuel García-Margallo y José Manuel Soria.

Ha considerado un honor tener estos apoyos y ha celebrado este encuentro de "amigos" con los que ha compartido en los últimos años "tantas cosas defendiendo al Gobierno y a nuestro jefe".

"Integraremos a Sáenz de Santamaría"

Ha asegurado que todos esos compañeros están buscando la "integración real", como él, que ya cuenta con el favor de los otros cuatro candidatos que disputaron la primera vuelta.

"Y cuando ganemos el congreso, integraremos a Soraya Sáenz de Santamaría y a todo su equipo", ha añadido.

Casado ha rechazado la tesis de que a Rajoy le haya molestado esta comida, porque es una reunión de amigos y personas que siempre "han defendido" y se han "partido la cara", o bien en el Gobierno o en el partido, por Rajoy y su Ejecutivo.

Y ha valorado que el todavía líder del PP esté teniendo "una prudencia y una neutralidad exquisita", que él agradece, en todo este proceso.

El candidato ha considerado que han quedado "desmentidas" ideas como la de que hubiera una candidatura -la de Sáenz de Santamaría- "más cercana" a Rajoy, cuando en la suya está la mayoría de su gobierno, su secretaria general o él mismo, que fue portavoz del partido "en los peores momentos"

Por otro lado, Pablo Casado ha insistido en que espera que Alberto Núñez Feijoo esté "muy activo donde quiera y cuando quiera" con el PP, porque es "imprescindible" en su proyecto, y espera que los gallegos le "compartan" para que se pueda dedicar a trabajar también en la política nacional.

La "Fuenteovejuna" de Casado

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha definido hoy la comida con otros exministros como un "Fuenteovejuna" para ir "todos a una" con el candidato a presidir el partido Pablo Casado y no ve "ningún motivo" por el que le pueda parecer mal al actual presidente Mariano Rajoy.

También la exministra de Sanidad Dolors Montserrat y el exministro Juan Ignacio Zoido, que apoyaron la candidatura de María Dolores de Cospedal antes de que cayera en primera vuelta, han justificado esta comida como una reunión normal.

Han asegurado que no van contra la otra candidata que queda en liza con Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, y han negado que se trate de una especie de aquelarre, en el que, según ha dicho Zoido a la entrada, nunca participaría.

Según Montserrat, se trata de una reunión de unos cuantos exiministros que defienden el legado de Rajoy, y por tanto se sienten "marianistas", y que apoyan la candidatura de Casado, porque les parece que es "de unidad, de integración y defiende los principios y valores el PP".

Así, "no le consta" que exista descontento de Rajoy por este encuentro, igual que a Margallo, quien ha ironizado con que "los aquelarres se suelen hacer de madrugada" y no al mediodía y que se reúna este grupo de ministros, al que algunos denominan G-8, "no es una novedad".

"No tengo ni la menor idea de cómo le ha sentado al señor Rajoy esta comida, pero no encuentro ningún motivo por el que le pueda sentar mal", ha indicado.

Margallo ha asegurado que la mayoría de los exministros del Gobierno Rajoy están con Casado y que les pareció "buena idea" volver a reunirse en este momento "excepcional" tanto para el partido como para el país.

Para Montserrat también se trata de un encuentro "normal" dentro del proceso de primarias en el partido y se ha mostrado convencida de que, independientemente del resultado del sábado "salga un presidente o una presidenta", todos van a "remar juntos por este gran partido y este gran proyecto político que es el PP".