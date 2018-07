La lección de Chris Hemsworth a Elsa Pataky que arrasa en redes sociales

Chris Hemsworth lo ha vuelto a hacer. El actor nunca deja indiferente a sus seguidores con sus publicaciones en las redes sociales, por lo que ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar al mundo su última lección a su pareja, Elsa Pataky: una clase de baile. Ante semejante instrucción, la actriz solo ha podido reír y gritar.

El australiano, al que vimos hablar en español por primera vez recientemente, vuelve a hacer sus pinitos con el idioma, pero esta vez gracias al Despacito de Luis Fonsi. La canción le ha servido para practicar el listening y para regalar a la española unas clases de ritmos latinos por su cumpleaños.

El vídeo acumula más de ocho millones de reproducciones y los comentarios han ido en una misma dirección: destacar la simpatía que despierta la pareja.

1.1m Likes, 19.5k Comments - Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on Instagram: "Gave my wife a dance lesson for her birthday, I should've given myself one too 😬 Happy Birthday..."