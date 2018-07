La red se llena de espeluznantes vídeos de los tornados que arrasan Iowa (EEUU)

Varios tornados han arrasado diversas localidades del estado de Iowa (EEUU) y han arrasado el municipio de Marshalltown, además de enviar a seis personas al hospital, destrozar casas y coches y dejan sin luz a algunos ayuntamientos.

Empresas de la zona han informado de que sus instalaciones han sufrido "daños severos", según CNN. Los tornados han derribado árboles sobre las carreteras, han desmigado las estructuras de las casas y han lanzado a gran velocidad restos de metal y madera de lo que destrozaban.

El ayuntamiento de Marshalltown ha declarado el estado de emergencia: "Se recomienda que todos permanezcan alejados del centro hasta que cambie la situación. Pedimos también a la gente que no utilicen sus móviles a menos que sea necesario para no bloquear las líneas de emergencia".

