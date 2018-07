Trump quiere su segunda cumbre con Putin en Washington en otoño

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que su segunda cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sea en Washington en otoño, y ambos Gobiernos han comenzado ya las conversaciones para planear ese nuevo encuentro, informó hoy la Casa Blanca.

"El presidente Trump ha pedido a (su asesor de seguridad nacional, John Bolton) @Ambjohnbolton que invite al presidente Putin a Washington en otoño, y esas conversaciones ya están en marcha", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su cuenta de Twitter.

El presidente había anunciado también en Twitter su intención de volver a reunirse con Putin para tratar con detenimiento otros temas clave en la relación entre ambos países:

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........