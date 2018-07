"Vengo a pedir trabajo y me quieren cobrar 30 euros": la indignante oferta de trabajo que circula por WhatsApp

"La inscripción a esta oferta de empleo y muchas más tiene un coste de 30 euros". Esta es la primera línea de una indignante oferta de trabajo que está circulando por WhatsApp. Han sido los compañeros de Cadena SER quienes han contado que se trata de un caso claro de estafa.

La oferta se dirige a personas con y sin papeles, a las que promete talleres de formación en profesiones como camarero, informática, cocina, manicura, cuidado de personas mayores, limpieza de portales, consejería "y todos los talleres que salgan".

A las personas que no cuentan con documentación en regla, se les ofrecen "trabajos por horas o reemplazos" y se les insta a aportar una copia de su pasaporte o asilo y un curriculum vitae.

Todos tienen que aportar 30 euros para tener acceso al supuesto mundo maravilloso de ventajas que ofrece el autodenominado "centro de formación y capacitación laboral para el empleo".

"La inscripción a esta oferta de empleo y muchas más tiene un coste de 30 euros". Esta frase aparece en la oferta de trabajo que una empresa ha hecho circular a través de WhatsApp.



Informa @javierjbas https://t.co/ezmIeI8wN1 — Cadena SER Madrid (@SER_Madrid) 18 de julio de 2018

Cadena SER ha logrado hablar con Mirta, una mujer que estuvo a punto de picar: "Me dijeron que había trabajo tanto para gente con papeles como para gente sin papeles, que nos iban a dar trabajo igual. Así lo decían. Yo se lo pregunté, porque yo aún estoy en trámite de mis papeles y el chico que estaba atendiendo allí me dijo que sí, que había mucha gente que prefería coger a gente sin papeles. Me aseguró que me llamarían".

Ella se presentó este martes en las oficinas para optar a uno de los 100 puestos de conserje o limpieza de portales que le habían ofrecido. Allí encontró a decenas de personas como ella: "Venimos a pedir trabajo y nos quieren cobrar. Yo les dije que no les iba a dar ni un céntimo".

José Antonio Lucena, abogado laboralista de UGT, cree que esa llamada para trabajar no se iba a producir nunca ya que no sería legal. "Es imposible. Lo que están ofreciendo es ofertas de empleo a personas que previamente tienen que regularizar su situación en materia de trabajo en este país. Les están engañando, les están estafando literalmente", ha asegurado.