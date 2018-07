David Bisbal ha compartido este viernes en Instagram una imagen que ha causado furor entre sus seguidores.

El cantante, que actúa esta noche en el festival Starlite de Marbella, ha compartido un instante de descanso para comer y reponer fuerzas de camino al sur de España.

A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) on Jul 20, 2018 at 6:08am PDT

La fotografía, que no tiene nada de especial, ha provocado una enorme sensación entre los seguidores de Bisbal por un detalle: su camiseta.

La prenda combina una imagen de Muhammad Ali y una de Goku y todo el mundo la quiere:

😂😂😂😂😂 que crack!!! #Sushi con lo bien se que come en nuestra andalucia 😂😂😂😂 😘 buen viaje y que te aproveche, me encanta la camiseta de dragonball que recuerdos, yo me he visto casi todos jaja @davidbisbal 😘

ana_galilea