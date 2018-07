FX ha desvelado el primer póster de la octava temporada de American Horror Story, y la imagen no ha dejado indiferente a sus seguidores, que ya lo han convertido en Trending Topic. Es una más de las novedades de la antología de terror, que anunció recientemente el regreso de algunos de sus personajes más queridos a esta nueva entrega llamada Apocalypse.

Los nuevos capítulos de American Horror Story se emitirán a partir del 12 de septiembre y contarán una historia surgida de la mezcla de otras dos temporadas, la de Coven y la de Murder House, además de retomar el ambiente de Asylum.

De momento, los seguidores siguen pidiendo que la producción recupere a Jessica Lange, el personaje más emblemático de la serie de terror.

Can we have Jessica Lange back for this season, pleaseeeeee?#AHSApocalypse