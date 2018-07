Rajoy se despide del PP: "Me aparto pero no me voy, seré leal"

El adiós (lacrimógeno) de Mariano Rajoy. El todavía presidente del PP se ha despedido hoy del liderazgo con un discurso en el que ha reivindicado su legado ("dejamos una España incomparablemente mejor"), ha defendido su actuación en Cataluña ("se hizo bien"), ha puesto en valor la tarea política y ha mantenido su neutralidad pública en la sucesión.

Rajoy ha pronunciado su último último discurso como líder del PP en la jornada inaugural del congreso del PP, en el que se elegirá mañana a su sucesor entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

Y ha dejado un mensaje: "Me aparto, pero no me voy". Ha dicho que seguirá ayudando o dando consejos a quien lo pida fuera de los focos. Además, ha prometido que, sobre todo, será "leal".

"Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles los que nos han retirado del Gobierno ni tampoco mis compañeros de partido", ha resaltado. "He procurado dar lo mejor de mí, nunca me habéis fallado", ha dicho emocionado, además de mencionar expresamente a su esposa.

Un discurso en el que Rajoy ha querido especialmente reivindicar la política. "He tenido el honor de ser político, y a mucha honra". "Es una tarea noble e imprescindible, es la mejor oportunidad para ser útiles a los demás".

CARLOS PINA

Frente a las "series de culto", Rajoy ha explicado que quienes conocen de "verdad la política" saben de la "ilusión y del compañerismo". "Mucho coraje", ha agregado. Por todo ello, ha dado las gracias a los 'populares' por dejarle hacer política a su manera: "moderación y prudencia", aunque no fuera "mediático" ni "popular".

Dejamos una España mejor

Y ha presumido de su estilo frente a la "portada de la prensa de colores" y del Gobierno socialista: "Buscar el aplauso a toda costa es incompatible con la búsqueda del bien común". En su opinión, el PSOE ha vuelto a La Moncloa colándose "por la puerta de atrás". Y ha avisado: "Los españoles volverán a buscarnos".

"Adoro a España, a sus tierras y a sus gentes", ha recalcado, y ha dicho que ser del PP es una de las mejores maneras de amar al país. "He visto España no a vista de pájaro, sino a ras de tierra", ha sentenciado.

"Hoy es un día muy especial para mí, vengo a despedirme como presidente del partido y a daros las gracias; no es fácil para mí. Se han compartido tantas cosas y hay tanto que agradecer. Son tan innumerables los gestos de apoyos, que por mucho que diga, me quedaré irremediablemente corto", ha enfatizado.

"Seguiré siendo militante del PP siempre. Muchas gracias por todo", ha resaltado Rajoy al inicio, recordando que ingresó en el partido hace casi cuarenta años. "Se dice pronto", ha apostillado. Y ha recordado que empezó pegando carteles en Galicia en 1977 por la noche después de todo el día estudiando para las oposiciones.

Seguiré siendo militante del PP siempre

Ha dicho que no se ha considerado nunca "enemigo" de nadie: "Me siento orgulloso de militar en el PP y emocionado por vuestro apoyo durante catorce años como presidente. He dado todo cuanto he podido, eso no vale nada comparado con lo que he recibido de vuestra parte. He sido feliz con vosotros y espero seguir siéndolo en el futuro, aunque de otra manera".

CARLOS PINA

Rajoy llegaba pasadas las cuatro de la tarde de manera discreta al Hotel Marriott Auditorium, donde se celebra el cónclave de los populares. El baño de masas sería más tarde en el Plenario, al que ha llegado entre aplausos y selfies.

El presidente del PP estaba arropado en su último día como líder del partido especialmente por su emocionada mujer, Elvira Fernández, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que ha roto también a llorar. También lo flanqueaban el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, y su fiel asistente Sergio Ramos.

Las palabras de Rajoy eran muy esperadas, por si escondían un mensaje velado en favor de algunos de los dos candidatos. En los últimos días ha trascendido su malestar privado por el cuestionamiento de algunas de sus políticas por parte de los partidarios de Pablo Casado.

Nos duele en el alma que nos dejes

Un adiós de la política en activo. Tras la moción de censura de Pedro Sánchez que lo desalojó de La Moncloa, Rajoy decidió abrir este proceso congresual y regresar a su puesto como registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante).

"Nos duele en el alma que nos dejes", le ha dicho el eurodiputado y presidente de la comisión organizadora del congreso, Luis de Grandes, lo que ha hecho levantarse a todos los asistentes y Rajoy y su esposa se han emocionado especialmente, siempre al borde de las lágrimas

"Has sido el mejor presidente que hemos tenido nunca", ha proclamado también en la tribuna la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que pilota este cónclave y que, además, es amiga personal de Rajoy. "Has mejorado la vida de los españoles", le ha dedicado la política, que ha apostillado: "Gracias, querido presidente".