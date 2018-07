Shakira confiesa cuál fue el momento más duro de su vida

Shakira ha confesado que la hemorragia que sufrió en las cuerdas vocales le hizo vivir "los meses más duros" de su vida, al pensar que perdería su instrumento de trabajo: la voz. Sin embargo, esta dura etapa ha servido a la artista para valorar más su trabajo, la amistad y conectar de una manera "casi metafísica" con sus seguidores.

"Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles", relató en una rueda de prensa en Barranquilla.

A pesar de ello, la colombiana sigue teniendo miedo por cómo puede responder su garganta ante la vuelta al trabajo, y por eso siente "como una bendición" cada momento en el escenario. Quizás por eso aprovecha cada instante de sus conciertos para lanzar mensajes, como en su última aparición en Barcelona, donde arrasó con una dedicatoria a su suegro.