Una fantasía sexual convierte a Carlos Sobera en protagonista de 'First Dates'

Beni entró en el restaurante de First Dates (Cuatro) con un vestido lleno de brillos y entusiasmado: "¡Carloooooos, que no me lo creo!". El hombre de 26 años, modele y diseñadore de Madrid, confesaba estar muy nervioso, y tenía una buena razón. Beni tenía ante él al amor de su abuela Carmen, a Carlos Sobera: "Estaba obsesionada la mujer contigo y te quería pedir si te podía dar un abrazo".

El presentador cedió a darle su calor, y Beni no se resistía a soltarlo. "Tú tranquilo, relájate", le pidió Sobera, al que el joven no soltaba.

Beni contó a las cámaras que su abuela "estaba obsesionada" con ese "señor": "Yo creo que era su fantasía sexual aunque no lo dijera".

En la barra y en compañía de Sobera y de Matías (el camarero), Beni contó, en relación a su look, que si su abuela le viera ahora "se tira por el balcón". "Tú vales y mucho", le contestó Matías, a lo que él dijo: "Yo valgo, lo que pasa es que la gente no está preparada, Matías, porque odia la obviedad".

"La gente está abierta al menú de siempre y no a probar una hamburguesa de pescado, y pide siempre la de pollo. Y la hamburguesa de pescado está increíble", sentenció, y se fue piropeando a Matías. "Es guapísimo", gritaba.