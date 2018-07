Una mujer devuelve al banco un millón que le habían ingresado por error

Una mujer de Boston (EEUU) devolvió más de un millón de dólares que el banco TD Ameritrade le depositó por error en su cuenta al confundirla con otra clienta con su mismo nombre, informaron este jueves medios locales.

La mujer, identificada como Ellen Fleming, quedó sorprendida este miércoles por la tarde cuando se percató que en su cuenta tenía 1.101.740,75 dólares, cuando su balance anterior era de poco más de 50 dólares.

'Tienes que aprovechar cada oportunidad que se te ofrezca. Pero eso parecía una oportunidad que me podía llevar a una prisión federal, por lo que no valía la pena', explicó Fleming, de 26 años, al periódico local The Boston Globe.

La voz de la conciencia pudo más que la tentación y pocos minutos después de recibir el ingreso contactó con TD Ameritrade para hacerles notar su error.

Fleming describió la conversación como 'extremadamente incómoda', dada la cantidad que iba a devolver.

El representante bancario le explicó entonces que el ingreso estaba destinado a una Ellen Fleming que vive en Florida.

Una vez resuelto el malentendido, Fleming bromeó en su cuenta de Twitter sobre su condición fugaz de millonaria. 'Fui rica durante 10 minutos y puedo deciros, la vida fue de hecho mejor. Ahora me siento humillada de perder todo mi dinero', escribió.

'Por favor, aseguraos de que en mi obituario se me menciona como 'Ellen Fleming, una vez millonaria'', añadió.