Lidia Torrent se apunta a la moda del trikini en su última foto de Instagram

Lidia Torrent, la camarera más famosa de la televisión por su participación en el programa First Dates (Cuatro), está pasando unos días de vacaciones en Sitges, Cataluña, y ha sido una de las últimas famosas en apuntarse a la moda del trikini.

Durante un día de playa y chiringuito, la televisiva ha compartido una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que explica que sonó una canción que le gustaba y se vino arriba.

En la foto, Torrent aparece saltando junto a una letra decorativa del establecimiento playero y luciendo la melena al viento y un trikini rojo.

"Érase un 21 de julio en Beso Sitges y sonaba de fondo una canción que decía tal que así: this is the rhythm of the night ou yeeeah (este es el ritmo de la noche) y yo me vengo arriba. Literalmente", ha escrito Torrent.

La publicación lleva en pocos minutos más de 2.000 me gusta.