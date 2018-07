Santamaría pide respetar que fue la más votada por bases y ofrece unidad

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido este sábado al congreso del partido respetar la voluntad de las bases al haber sido la más votada para dirigirlo y, entre gritos de unidad de los compromisarios, ha garantizado la unidad y la integración

En su intervención ante el plenario del XIX congreso del PP para presentar su candidatura, Sáenz de Santamaría (que ha avanzado que si triunfa la secretaria general del partido será Fátima Báñez), ha resaltado desde el primer momento su condición de haber sido la más votada por parte de los afiliados.

GTRES

"Estoy aquí porque los afiliados han confiado en mí (...) Me han votado como la mejor opción para representarles y ganar todas las elecciones que tenemos por delante, para ganar al PSOE y derrotar también a los populistas y los que quieren romper España", ha subrayado.

Por eso ha pedido a los compromisarios que ratifiquen hoy la decisión de los afiliados.

"Mi legitimidad -ha dicho- está en los afiliados. Mi lealtad está con mi partido. Es la única lealtad que entiendo y exijo. Yo también soy leal".

Y ha llegado a afirmar que si ella no hubiera sido la más votada entre los afiliados, se habría integrado en la lista de Casado si él se lo hubiera pedido.

🔴 Soraya Sáenz de Santamaría: "No estaría en esta tribuna si no fuera la más votada, estaría en tu lista Pablo si me lo hubieras pedido" #PPcongresoARV https://t.co/BDSVEEs7U6 pic.twitter.com/dcL3xAwyci