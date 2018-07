Canadá identifica al autor del tiroteo de Toronto como Faisal Hussein

Las autoridades canadienses han identificado al autor del tiroteo de Toronto de este lunes como Faisal Hussein, que disparó contra decenas de personas en una de las principales calles de la ciudad. Una niña de 10 años y una joven de 18 perdieron la vida.

Según la Policía de Toronto, el presunto responsable de los disparos tiene 29 años y murió poco después del ataque tras un enfrentamiento con la Policía. La familia del asesino ha emitido un comunicado informando de que Hussein ha luchado contra enfermedades mentales durante toda su vida.

Una de las víctimas mortales de Hussain también ha sido identificada por el Partido Liberal, al que pertenecía, como Reese Fallon, de 18 años. La Policía todavía no ha nombrado a ninguna de las demás.

El jefe de Policía de Toronto, Mark Saunders, apunta que 16 personas, incluido el autor, sufrieron impactos de bala. La edad de las víctimas, ocho mujeres y siete hombres, oscila entre los 10 y 59 años.

The family of Faisal Hussain issued a statement. I fear what RW conspiracy theorists will do because of his name, before all the facts are in. This now becomes an issue of recovery for the community/victims, Gun Control, and of funding mental health services. #Danforth #cdnmedia pic.twitter.com/S6iYUdAzUM