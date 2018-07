El bulo sobre el rey Juan Carlos I y "los papeles del 23-F" que no te debes creer

En los últimos días se ha difundido por redes sociales —sobre todo por Facebook— un titular de un medio digital que titula Los papeles del 23-F salen a la luz: Juan Carlos organizó el golpe de Estado, una información que es falsa.

La web Maldito Bulo ha compartido la captura de pantalla del medio que ha creado la noticia sobre el rey Emérito y ha desmentido con rotundidad la información, que no tiene ni pies ni cabeza.

"NO. No ha 'salido a la luz' ningún 'documento' sobre que el Rey organizó el 23F Es un bulo de la web Mediterráneo Digital que se inventa el titular. Copian un blog de Anasagasti de 2013 que habla de sus recuerdos, no de papeles desclasificados y no aporta ninguna prueba", escribe el medio.

La noticia, según muestra Maldito Bulo, ha sido compartida por algunas personas asociadas al independentismo, como la cuenta Mossos per la República Catalana, cuyo tuit con la noticia la han compartido más de 5.000 personas, dando veracidad a una noticia que no la tiene.

Els papers del 23-F surten a la llum: El rei Juan Carlos I de España va organitzar el cop d'Estat.https://t.co/ZnB4t0WqtQ — Mossos per la República Catalana (@ANC_Mossos) 21 de julio de 2018

