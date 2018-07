El misterioso objeto en esta foto de Alba Carrillo por el que todo el mundo pregunta

La modelo Alba Carrillo ha compartido este lunes una imagen en su cuenta de Instagram y con ella ha abierto dos frentes distintos entre sus fans.

Es una foto veraniega, de las muchas que se pueden ver estos días en redes sociales, en la que aparece la modelo posando en bikini y una camisa de rayas anudada al pecho.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se están preguntando qué es el misterioso objeto que lleva sujeto a la braguita del bikini y ante la falta de respuestas, los fans se han puesto a especular. "¿Es un mechero? ¿Es un test de embarazo? ¿Es una barra de labios?", indagan muchos intentando dilucidar el misterio.

Al pinchar en la foto, se puede ver que Carrillo ha etiquetado junto al misterioso objeto a una marca de cosmética, por lo que la opción de que sea un lápiz labial cobra más fuerza.

Resuelto el misterio, hay otra cuestión que está generando decenas de comentarios y es el mensaje que ha escrito la superviviente junto a la foto:

"Hoy, como cada lunes, es el santo de mi perro... [Su perro se llama Lunes] No me gusta llamarle perro porque para mí es mi familia, mi compañero, mi amigo... Me recuerda una frase de una canción que a más de uno le viene como anillo al dedo: 'que me perdone tu perro por compararlo contigo...".

Mientras que algunos de sus seguidores han señalado que el mensaje no tiene nada que ver con la foto y que por eso, no le encuentran el sentido, otros han pasado directamente criticar sus palabras, como una usuaria que le ha recriminado el no querer llamar "perro" a Lunes.

Qué gilipollez q no le quieras llamar perro. Es lo q es. El perro que también es de la familia. ainho_wiss

Normalmente los famosos no suelen entrar en este tipo de provocaciones, pero parece que Carrillo se ha levantado este lunes guerrera y no está dispuesta a dejar pasar por alto los comentarios feos.