La brillante respuesta a este tuit machista contra las mujeres y el maquillaje

"Os maquilláis para zorrear y ya esta,no toques más las peloteas anda guapa", afirma un usuario de Twitter en respuesta a una tuitera que criticaba un mensaje que decía: "Algunas se maquillan más que los payasos".

"¿Y tienes algún problema con eso? ¿Te afecta a tu vida diaria que haya algunas personas que se maquillen mucho? Para algo nos compramos maquillaje", afirmaba esta tuitera que recibió la respuesta sobre "zorrear" que ha despertado una ola de maravillosas respuestas en redes.

Os maquilláis para zorrear y ya esta,no toques más las peloteas anda guapa😘 — polakoo (@Patrik_s99) 20 de julio de 2018

De entre todas las respuestas a este tuit machista destaca una, la de la tuitera @quediseh, que respondió de forma magistral:

"Si me maquillara para zorrear tú crees que me compraría paletas en distintas gamas de colores cuando no sabéis diferenciar entre rojo y granate? venga compi".

Un tuit que ya han compartido más de 6.500 personas y que 'gusteado' más de 15.000.

si me maquillara para zorrear tú crees que me compraría paletas en distintas gamas de colores cuando no sabéis diferenciar entre rojo y granate? venga compi 🤙🏼 https://t.co/9OsMElPVhD — patt indigo (@quediseh) 20 de julio de 2018