Las redes llaman a boicotear 'Viva la Vida' por lo ocurrido en su último programa

Toñi Moreno entrevistó este domingo en Viva la vida, el programa vespertino de Telecinco, al torero Juan José Padilla.

El diestro fue gravemente corneado hace unas semanas, accidente que le hizo perder parte del cuero cabelludo.

El hecho de que Moreno haya llevado a su plato a lo que muchos han llamado un "torero franquista" ha levantado una gran polémica en redes sociales y muchos han cargado contra su presencia en Viva la vida.

Además, los espectadores han amenazado con dejar de ver el programa y lo han expresado en la etiqueta #VivaLaVida119.

Que un torero diga que va en contra de la violencia es lo más ridiculo que podía leer hoy, pues lo he leído. No estoy dando audiencia a un ser que disfruta matando animales. #vivalavida119

No deseo ningún mal a nadie, pero estoy absolutamente en contra de las corridas de toros y otros espectáculos con animales. La presentadora me parece una persona sensible, pero me decepciona profundamente la entrevista a ese torero que además es un ultraderechista.#vivalavida119