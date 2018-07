Los personajes de Harry Potter no destacaban especialmente por su estilismo. Túnicas de las distintas casas, jerseys de rayas y alguna que otra camiseta básica era el discreto vestuario de los alumnos de Hogwarts y de sus profesores, que tampoco variaban dentro de su look más o menos estrambótico.

¿Alguien imagina al profesor Snape o a la señorita McGonagall saliéndose del riguroso negro? La cuenta de Instagram Gryffindior sí. Tal y como indica su nombre, se ha dedicado a vestir a los personajes de la saga con ropa de la firma francesa Christian Dior.

La cuenta, que lleva en activo unos seis meses, fue creada por la directora artística de la tienda online Moda Operandi, Rachel Bernstein, y tiene más de 52.000 seguidores.

Bernstein coge fotogramas de las distintas películas de la saga y viste a los personajes con prendas de esta firma de alta costura.

Según cuenta Bernstein en una entrevista en Who What Wear eligió esto para potenciar sus habilidades con Photoshop y que los fans de Harry Potter aúnan "fantasía, fuerza y sentido del humor", por lo que le resultó muy fácil combinar la moda con los personajes.

Aunque según cuenta en esta entrevista, el favorito de Bernstein es Ron Weasley, también dice que está cómoda vistiendo a Hermione Granger.

Bernstein se ha atrevido incluso a vestir a la profesora McGonagall con la polémica camiseta feminista con el mensaje: "We should all be feminist".

Aunque esta cuenta se centra en los miembros de Griffindor, su creadora no descarta proyectos futuros con otras casas de la escuela de magia. "Los de Slytherin irían de Saint Laurent y los Hufflepufs serían fans de Stella McCartney", señala Bernstein.

Definitivamente, la moda ha llegado para quedarse en Hogwarts.

