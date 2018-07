Bad Bunny se queja en Instagram de lo que le ha pasado en una peluquería española

El cantante Bad Bunny lo está petando en los últimos años. En Youtube tiene ya más de 11 millones de seguidores y su música suena por todas las discotecas desde hace meses. En una de sus últimas visitas a España, el cantante se ha quejado de una mala experiencia que ha tenido en una peluquería de Oviedo.

En una publicación que posteriormente ha borrado, el cantante ha compartido con sus seguidores lo que le ha pasado: "Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando de mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura+pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja. En que año estamos? En el puto 1960? ómo se llama a eso? Díganme ustedes".

INSTAGRAM

Horas más tarde, el cantante ha borrado la publicación. Pero algunos ya se han hecho eco de ello en las redes sociales.

No puede ser verdad, viene el puto Bad Bunny a Oviedo para hacerse las uñas antes de ir a actuar a Gijón y lo echan a la puta calle 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆 pic.twitter.com/uc8Bz2uCZC — STELIOS (@Stelios_OVD) 23 de julio de 2018

No soy fan de Bad Bunny, mis hijos sí. Hoy está en Gijón, pero ha tenido un "pequeño" percance en Oviedo. No le han hecho las uñas "por ser hombre". 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/KanNKldCen — Juanma Castaño (@juanmacastano) 23 de julio de 2018