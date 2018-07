La carta de amor de Gervasio Sanchez a su profesión por los 25 años de una foto histórica

El fotoperiodismo no siempre recibe el respeto que merece, aunque acarrea la gran responsabilidad de documentar y esclarecer visualmente los acontecimientos históricos, una época o grandes figuras.

Pero incluso el más desdeñoso recordará la imagen del fotoperiodista Gervasio Sánchez que acaba de cumplir 25 años. Un cuarto de siglo y un reflejo de un momento crucial en la historia contemporánea de Europa, a la vez que una vela de esperanza.

Sánchez ha querido recordar cómo se sacó y lo que significa, pase lo que pase con ella en el futuro. Y en el proceso ha escrito una carta de amor a su profesión, en busca del reconocimiento que no siempre se le da frente a la foto artística y que se ha ganado.

Me quedé sorprendido por la intensa luz. Había entrado al menos una treintena de veces desde setiembre del año anterior. Era el lugar donde me escondía cuando se iniciaba los fuertes bombardeos sobre la zona o donde pasaba tiempo ordenando mis ideas antes de escribir la crónica pic.twitter.com/ROfXHSBRE9

Antes que nada quiero ser honesto y aclarar que esa imagen nació de la casualidad.

Unos días antes me habían roto el fotómetro.Trabajaba un poco a ciegas.El

fotómetro siempre me daba más seguridad. Me coloqué en el lugar apropiado e

hice media docena de disparos. Y me fui de allí pic.twitter.com/SKNyzxpOJW