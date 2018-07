La razón por la que algunos veterinarios se han lanzado a la yugular de Carme Chaparro

Una publicación de Carme Chaparro en su cuenta de Instagram ha despertado las críticas de algunos veterinarios que, según la periodista, se han lanzado a su yugular, por lo que la autora de La química del odio ha aprovechado la misma red social para explicarse.

Hace tres días, la presentadora compartía una imagen de un perro tumbado junto a la rueda de un coche y otra del mismo animal un año después, frente a una vela y un 'pastel canino' de cumpleaños. Junto a las fotos, Chaparro escribía: "Así recogió mi hermano Xavi a Cooper. Abandonado en la calle. A punto de morir. A la sombra de una rueda. Hoy cumple un año en su nueva casa, con Xavi y Nati. Aún necesita varias operaciones (¡qué caras son las cirugías veterinarias!), pero ya es un perro feliz. Mirad su fiesta de cumpleaños 😍😍😍 ".

Según los últimos stories de la periodista, el mensaje ha molestado a algunos veterinarios que lo han entendido como un ataque directo a su gremio, por lo que Chaparro ha querido aclararlo después de que se le hayan "lanzado a la yugular", ha especificado.

"Parece mentira, pero he tenido que aclarar mi comentario de admiración y agradecimiento a la gente que se sacrifica por sus animales", ha relatado en sus stories. A continuación, ha compartido una captura del texto que ha añadido a las fotos que compartía hace tres días.

"Para los tres o cuatro veterinarios indignados en la sala: NO es un ataque a vosotros, sino alabanza a todos esos propietarios de perros (o de otras mascotas) que se sacrifican, incluso hasta extremos de pedir préstamos, para cuidar y curar a sus animales. Personas mileuristas a las que les cuesta los ahorros de varios años una intervención quirúrgica para su perro. ¿O no es así? Gente que se queda sin vacaciones, por ejemplo, para poder asumir los costes de un veterinario. Eso es amor. Y deberíais entenderlo así. Y seguro que veis un montón de esos casos en consulta. ¿O no? No os estoy llamando aprovechados, o que cobréis más de lo que debéis, ¡madre mía! Por favor, de verdad, ya está bien", ha puntualizado Carme Chaparro.