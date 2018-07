María Patiño se marcha de 'Sálvame' en pleno directo y el público se va detrás

Sofía Suescun, Hugo Paz e Iván González son los protagonistas de la historia que María Patiño no se creyó en Sálvame (Telecinco) y por la que este lunes abandonó el plató, secundada por la mayoría del público.

La tensión fue escalando a medida que Iván González contaba un episodio vivido en un hotel, en el que supuestamente Sofía Suescun —ganadora de la última edición de Supervivientes— se presentó semidesnuda en su habitación. "No puedo más, me voy", exclamó la colaboradora en medio del relato. "No puedo soportar una tomadura de pelo más".

La presentadora, Paz Padilla, fue detrás de Patiño para intentar retenerla. "Me voy porque esto es una pandilla", apuntó ésta, que recalcó que Iván "nos está engañando a todos".

"Aquí hay una intención de tomarnos el pelo y marearnos porque en esa habitación pasó lo que pasó y este señor [Iván] lo que quiere es venir a contar cuando le dé la gana la historia", añadió.

En ese momento, Padilla hizo un llamamiento: "Por favor, si alguien de los colaboradores, incluido gente del público o cámaras u operadores se siente estafado con esta historia puede abandonar ahora mismo el plató".

En ese momento, las sillas se quedaron casi vacías: de los colaboradores sólo se quedó uno y el público abandonó en masa las gradas. Puedes ver el éxodo aquí.