Arturo Pérez-Reverte le da el corte de su vida a un tuitero tras esta grave insinuación

Arturo Pérez-Reverte ha tenido un rifirrafe con un tuitero a raíz de una respuesta del escritor sobre el aborto.

La historia empezó con un tuit de Edu Galán, fundador de la revista Mongolia, sobre Pablo Casado y su opinión sobre el aborto, que aseguró en campaña de primarias que "había que volver a los consensos de los años 80 en materia de ley del aborto y eutanasia"

A mi es que un político me dice que está en contra del aborto y ya me da igual todo lo demás. — Edu Galán (@edugalan) 21 de julio de 2018

Ha sido Pérez-Reverte el que ha respondido a Galán con un símil con el aborto y la iglesia católica: "¿Alguna vez intentaste, buceando, sacar un pulpo grande arponeado, entanado, que se resiste con las patas abiertas a que lo saques del agujero?... Pues eso. Así estamos desde Trento. O desde antes. Y mira que tal, oye. Pero no hay manera. El maldito pulpo".

¿Alguna vez intentaste, buceando, sacar un pulpo grande arponeado, entanado, que se resiste con las patas abiertas a que lo saques del agujero?... Pues eso. Así estamos desde Trento. O desde antes. Y mira que tal, oye. Pero no hay manera. El maldito pulpo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 25 de julio de 2018

Un tuitero que pasaba por ahí decidió responder al escritor de Cartagena: "Dice mucho de su humanidad comparar a un niño con un pulpo. Gracias a Dios la obra es mejor que el autor; estará, igualmente, orgulloso de ello".

Dice mucho de su humanidad comparar a un niño con un pulpo. Gracias a Dios la obra es mejor que el autor; estará, igualmente, orgulloso de ello. — Toni Gallemí (@tgallemi) 25 de julio de 2018

Y claro, Pérez-Reverte le ha respondido a su estilo: "Estimado amigo, no se me ofenda, pero usted (si me permite el desapasionado símil) es más simple que el mecanismo de un sonajero. El pulpo no es un niño, sino la Iglesia Católica. Si quiere le hago un dibujo".

Estimado amigo, no se me ofenda, pero usted (si me permite el desapasionado símil) es más simple que el mecanismo de un sonajero. El pulpo no es un niño, sino la Iglesia Católica. Si quiere le hago un dibujo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 25 de julio de 2018

El tuitero, que no sabía dónde meterse, ha respondido de nuevo con las orejas gachas: "No me ofendo; deba entender que, para lo que usted es un agujero, para otros es luz. Y parece, al menos, que usted no cuenta con ello".

Gracias por la respuest, don @perezreverte. No me ofendo; deba entender que, para lo que usted es un agujero, para otros es luz. Y parece, al menos, que usted no cuenta con ello. — Toni Gallemí (@tgallemi) 25 de julio de 2018

"Nací en 1951 y fui niño en una España donde las familias y su felicidad se regían desde púlpitos y confesionarios. No estoy dispuesto a que mis nietos, si los tengo alguna vez, sigan sufriendo las consecuencias. Respeto a quienes tiene fe religiosa, pero no a quienes la manipulan", ha respondido Arturo Pérez-Reverte, dando por cerrada la conversación.