El baile sensual de Úrsula Corberó que te hipnotizará

Úrsula Corberó ha regalado a sus seguidores un baile en su casa. En el vídeo, que ha subido a sus stories de Instagram, la actriz que da vida a Tokio en La Casa de Papel lo da todo y se deja llevar por diferentes ritmos, entre ellos el del hip hop de Stromae y el de Criminal, de Natti Natasha.

Una cuenta dedicada a la serie de Netflix ha recogido el momento:

