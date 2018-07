El curioso tatuaje con el que Toni Kroos ha inmortalizado a su hija

Toni Kroos se ha hecho un nuevo tatuaje con un significado muy especial. El jugador del Real Madrid ha decidido inmortalizar la imagen de su segunda hija sobre su piel: en el dibujo, Amelie luce unas llamativas gafas de sol rosas y una coleta alta.

El centrocampista alemán se ha marcado el brazo, junto a otro tatuaje que ya llevaba desde que nació la pequeña de dos años, con el nombre y su fecha de nacimiento. Kroos ha aprovechado para ello sus vacaciones y ha compartido la imagen en su cuenta de Instagram.

356.5k Likes, 1,276 Comments - Toni Kroos (@toni.kr8s) on Instagram: "Love it 😍 ・・・ #Repost @feinstich ・・・ by Markus Huschka good start of tonis second armsleeve #fun..."