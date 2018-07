El hilo de MujeresRTVE que deja a Hernando sin argumentos

"RTVE censura en su informativo la posición del GPP en relación con el techo de gasto y los PGE. Sencillamente lamentable. Pronto empiezan". El tuit de Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, venía a ser una amarga queja de los nuevos tiempos: mandan otros, ya no nos hacen caso en los medios públicos. Muchos simpatizantes del PP le han aplaudido la denuncia, pero también se ha llevado un correctivo importante por parte de quienes más saben: los propios empleados de RTVE.

Desde la cuenta MujeresRTVE -"Movimiento amplio y acogedor al que puede sumarse todo aquel que apueste por una RTVE con perspectiva de género, de calidad e independiente. De todxs", como se definen en Twitter- han publicado un hilo de respuesta que no deja lugar a dudas ya desde los hashtags: # SiguenLosMismos y # NadaHaCambiadoEnRTVE.

Después de 10 meses desde que se aprobó la ley para renovar la cúpula de @RTVE, unos y otros se afanan en intoxicar las informaciones sobre la empresa y entorpecer la renovación de la cúpula. Por eso hacemos este hilo... porque #SiguenLosMismos #NadaHaCambiadoEnRTVE 👇👇👇 https://t.co/6xSFt2XydT — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

En sus mensajes repasan la realidad de la casa, punto por punto: pese a que hace 10 meses que se aprobó la ley para renovar la cúpula de RTVE y pese al cambio de equipo en La Moncloa, no se ha renovado al consejo de administración ni hay un administrador único; no se ha cambiado la dirección de informativos; no se han tomado medidas para proteger a personal como el de Realización de prácticas abusivas; pero sí "se han propuesto directivos nombrados durante el Gobierno del PP como expertos para evaluar a los candidatos del concurso público, cuyo objetivo es despolitizar RTVE", se ha contratado como directivos a externos que ahora quieren quedarse en plantilla, se han dejado firmados contratos a precio "amigo", como el de Javier Cárdenas, que tras el verano va a cobrar 150.000 euros por programa, sigue habiendo profesionales "relegados" y se mantiene el techo de cristal que impide a las mujeres gestionar los medios.

NO se han tomando medidas para proteger a los trabajadores de Realización, que siguen sufriendo el autoritarismo de sus jefes afines a la Dirección, tal y como denuncia el informe psicosocial de la empresa 😡😡#SiguenLosMismos #NadaHaCambiadoEnRTVE https://t.co/rPT2s5fJwt — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

SÍ se han firmado contratos de directivos a externos, que ahora intentan quedarse en plantilla indefinidamente con sueldazos estratosféricos #SiguenLosMismos #NadaHaCambiadoEnRTVE https://t.co/Xe3TEinVaf 🤬🤬 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

SÍ se han dejado firmados por parte del anterior consejo de administración contratos a precio "amigo, como a la productora de @_javiercardenas, que cobrará 150.000 por cada programa semanal a partir de otoño 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️https://t.co/Cn5Fcccbid — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

SÍ, aunque no lo veas, Cárdenas este verano sigue en TVE. En prime time y una vez a la semana, haciendo caja como productor de 'Pura magia' https://t.co/cpBh0tfWp1 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

SÍ siguen los profesionales relegados, en favor de otros más proclives y abiertos a manipular. #SiguenLosMismos #NadaHaCambiadoEnRTVE👎 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

SÍ persiste el techo de cristal. En @RNE no hay ni una mujer en la Dirección, ni en las principales ediciones y direcciones de programas. #SiguenLosMismos #NadaHaCambiadoEnRTVE 😤😤 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

Así que Señor @Rafa_Hernando, ¿todavía no se ha enterado de que siguen los mismos? ¿Qué clase de fuentes maneja?" Mire este hilo👆👆👆... y repita con nosotras @RTVE DES-PO-LI-TI-ZA-DA #SiguenLosMismos #NadaHaCambiadoEnRTVE 📺💜📻💜💻 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 25 de julio de 2018

Un repaso clarificador que acaba con un grito para despolitizar una casa que es de todos.

QUERRÁS VER ESTO

El Congreso dice no a Rosa María Mateo en la primera votación.