El hilo que deberías recordar si alguna vez estás tentado de conducir con "dos copitas"

Pese a lo popular del lema Si bebes, no conduzcas, aún hay conductores que cometen la imprudencia de ponerse al volante tras haber consumido alcohol. De hecho, esta misma semana se ha conocido que el 42,1% de los conductores fallecidos en España el año pasado dio positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos, según datos del Instituto Nacional de Toxicología.

Un hilo de Twitter de la periodista de Diario Sur Mª Ángeles González, que se ha hecho viral en los últimos días, está concienciando a muchos usuarios acerca de las consecuencias de mezclar alcohol y conducción. 16.000 personas ya han compartido su historia, que comienza así:

Tú, que te has tomado "dos copitas" y vas a coger el coche "porque yo controlo", dedica unos minutos a leer esto.



MI VIDA EN EL ASFALTO

Acabo de cumplir 40 años, pero hoy vuelvo a tener 17. Porque aquel 23 de julio de 1995 mi vida se quedó en la carretera, — MªÁngeles González (@Mangelesglez) 22 de julio de 2018

En el hilo narra el accidente de tráfico sufrido por su familia en 1995. "Ese día todo cambió", afirma. Según relata, una tía le dijo que hiciera las maletas porque se iban al pueblo porque su padre había tenido un accidente volviendo de una boda. Esto fue lo que se encontró al llegar:

" Tu hermano está bien, tu madre regular y tu padre es el que está más grave". Más silencio. Cientos de kilómetros en coche hasta llegar al pueblo. Un largo viaje sabiendo la verdad. No hacían falta las palabras. La mirada y las lágrimas de mi tía lo decían todo. — MªÁngeles González (@Mangelesglez) 22 de julio de 2018 Al llegar, un abrazo delatador: "¡Qué lástima, qué lástima!". Ya no me quedaban esperanzas. En la habitación del hospital, mi hermano. A su lado, mi madre, irreconocible, parecía un monstruo, deformada por las heridas y los cristales clavados en la cara y en los ojos. — MªÁngeles González (@Mangelesglez) 22 de julio de 2018 Volví a preguntar por mi padre, esperando un milagro. Pero mi madre, poseída por los calmantes, con una tranquilidad pasmosa que entonces llegó a molestarme, me dio el golpe más grande de mi vida: "¿Tú no sabes que a tu padre lo entierran esta tarde?" — MªÁngeles González (@Mangelesglez) 22 de julio de 2018

"No lo he superado ni creo que lo haga nunca", señala González. "Y no he perdonado al asesino que drogado y bebido se subió a un coche y mató a mi padre. Ni a sus cuatro acompañantes. No puedo. En aquella carretera se rompieron para siempre cuatro familias".

Tras su historia, añade la siguiente reflexión: