La reprimenda de Kiko Matamoros a sus compañeros de 'Sálvame' por defender el franquismo

Sálvame provocó la indignación de los espectadores este martes con un acalorado debate sobre la exhumación de los restos de Franco. La audiencia entendió algunas de las opiniones de los colaboradores como apología del franquismo. Este miércoles, Kiko Matamoros ha entrado en el plató del programa de Telecinco con la escopeta cargada por la misma razón, indignado con sus compañeros, especialmente con Jesús Manuel y María Patiño.

El colaborador —que es el encargado de recopilar y emitir las llamadas de la audiencia con sus quejas y alabanzas y que este miércoles han hablado sobre este tema— ha explicado al entrar en escena que se tiene que poner "serio y triste" porque no se puede defender un régimen diciendo que "había más seguridad, cuando es el propio Estado el asesino" y cuando "criminalizó a la gente por su condición sexual o por sus opiniones políticas": "Vamos a aprender también un poquito de Historia".

Jesús Manuel y María Patiño han defendido sus opiniones del martes apelando a libertad de expresión, por lo que Matamoros ha apuntado que no son libres gracias al dictador. "Qué desprecio a la opinión libre, no escuché a nadie defendiendo la dictadura de Franco", ha señalado Patiño.

Sin embargo, Matamoros ha dejado claro que sí que lo hicieron, porque quien defiende que no se saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos "está defendiendo la dictadura". Ante la reprimenda, Jesús Manuel ha explicado que él respeta todos los argumentos, y que no es "de ningún partido", pero sí que es "libre". "Yo escucharé tus argumentos y los que sean respetables los respetaré, y los que no lo sean no los respetaré", ha contestado Matamoros.

Por su parte, y después de escuchar de boca de sus compañeros que respetan todas las opiniones, Chelo García Cortés ha apuntado que ella intentó mostrar su apoyo a la exhumación de los restos y que le atacaron por ello.

Al final, la presentadora Carlota Corredera ha intentado exponer su visión del asunto de una manera más calmada, sin tanto grito y para relajar un poco el acalorado debate: "Jesús Manuel, dijiste que exhumar el cuerpo de Franco es una manera de despertar las heridas y quiero que escuches que hay gente que necesita que se exhume a Franco para que las heridas del pasado se curen. Matamoros hablaba del número de desaparecidos...". La gallega ha señalado respecto a las dos Españas de las que se sigue hablando, que "los vencidos también están en su derecho de cerrar las heridas".

A pesar de ello, María Patiño intuye más rencor en la forma de hablar de la gente joven, que lo hace "con más resentimiento que la gente mayor que se jugó la vida", y ha tachado de intolerantes a García Cortés y a Matamoros, y de que llamen 'facha' a la gente que no piensa como ellos. "¿Vamos a modificar la historia de este país por exhumar a Franco?", ha preguntado Jesús Manuel. "No, vamos a dignificarla", le ha contestado Matamoros.

"Hay mucha gente que se dejó la sangre en construir esa pirámide faraónica para el dictador. Aunque solo sea por uno de ellos, hay que llevarse el cadáver de ahí", ha analizado Matamoros. "Ahí ha estado bien", ha sentenciado Belén Esteban.