Miles de rusos exigen castigar a una menor por matar a un gato con un hacha

Más de 23.000 personas han firmado en menos de 24 horas una petición en la plataforma Change.org para pedir a las autoridades rusas que castiguen a una joven de 16 años que mató con un hacha a una cría de gato y colgó las espeluznantes imágenes en Internet.

"Es fácil ofender a alguien débil que no te puede responder. Últimamente estos casos se han multiplicando y ahora un pequeño gatito ha caído víctima de una señorita", dice Olga Tabor, autora de la petición.

La activista ofrece en el mensaje un enlace a una noticia sobre el crimen y precisa que fue cometido por una muchacha de 16 años, oriunda de un poblado de la región siberiana de Altái. Los investigadores rusos ya han iniciado sus pesquisas para determinar todos los detalles de lo ocurrido.

En la Duma, la Cámara de diputados de Rusia, también han pedido una "minuciosa investigación" del suceso, que, según explicaron, ha sido denunciado por "una ingente cantidad" de ciudadanos. Los diputados recordaron que el maltrato animal en el país es un delito penal que, tras la aprobación de una ley en diciembre pasado, puede ser castigado con hasta cinco años de cárcel.

El gatito estaba enfermo y ella quería ser veterinaria... No es una justificación, pero (lo hizo) para que no sufriera

Tanto los padres de la presunta maltratadora, como ella y su hermana, que según los medios grabó la atrocidad, eliminaron su rastro de las redes sociales poco después de que la información se convirtiera en viral. El padre de la menor, a quien la prensa identificó como un cargo público local, pidió perdón a "todo el mundo" antes de cerrar sus cuentas. "Estamos en estado de shock", confesó.

La madre de la joven intentó defender a su hija, al asegurar que el gatito "estaba enfermo" y la niña lo sacrificó para que "no sufriera". "El gatito estaba enfermo y ella quería ser veterinaria... No es una justificación, pero (lo hizo) para que no sufriera", aseguró la mujer.

