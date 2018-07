Muere a los 28 años Nicholas Fudge, estrella de National Geographic

Nicholas Fudge, estrella National Geographic, ha muerto de forma repentina a los 28 años.

El joven, que era conocido como Duffy, era el presentador del reallity show Wicked Tuna, programa ha dado la noticia de su muerte en Twitter.

En Wicked Tuna, Fudge seguía a varios barcos de pesca en Gloucester, Massachusetts, en busca del atún rojo del Atlántico.

"Nos entristeció saber que el miembro del elenco de Wicked Tuna Nicholas "Duffy" Fudge falleció esta semana. Duffy fue el primer oficial en el barco pesquero del Capitán Tyler McLaughlin, Pinwheel. Nos unimos a su familia y amigos en duelo por su pérdida prematura", ha escrito la cuenta oficial del programa.

.@NatGeoChannel and @Pilgrim_Studios were saddened to learn that Wicked Tuna cast member Nicholas "Duffy" Fudge passed away this week. Duffy was the first mate on Captain Tyler McLaughlin's fishing vessel, Pinwheel. We join his family and friends in mourning his untimely loss. pic.twitter.com/Cw8Q8JKQHn