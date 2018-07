Multa de 12 millones de euros a España por no cumplir la normativa de aguas residuales de las ciudades

España ha tenido 27 años para cumplir la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Este documento establece que se debe garantizar que las ciudades y urbanizaciones recojan y traten correctamente sus aguas residuales para evitar que queden contaminadas por bacterias y virus nocivos.

Las ciudades debían aplicar la normativa para el 1 de enero de 2001. Y, como España no lo ha hecho, después de muchos avisos desde Bruselas, le ha llegado la primera multa.

El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado hoy a España a pagar 12 millones de euros y por cada semestre de retraso se sumarán 11 millones de euros aproximadamente, según un comunicado del propio Tribunal.

