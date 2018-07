Puigdemont: "No voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que aspira a volver a Cataluña pese a la orden de detención que pesa contra él si regresa a España: "No sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español. Si sé que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán".

En la primera rueda de prensa desde que el Tribunal Supremo retiró la euroorden en la que pedía su extradición, ha afirmado que "hoy mismo podría pisar suelo catalán" yendo a la zona del sur de Francia que algunos catalanes denominan como la 'Catalunya norte'.

Tras cumplirse este miércoles cuatro meses desde que fue detenido en Alemania, ha anunciado que regresará el fin de semana a Bélgica para impulsar desde allí el "Consell de la República", una suerte de Govern en el extranjero que tiene como misión internacionalizar la causa independentista.

Preguntado por la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, ha aplaudido que el cambio de Ejecutivo ha supuesto "un cambio de estilo, clima y lenguaje" respecto al Gobierno anterior de Mariano Rajoy.

Sin embargo, ha pedido al presidente que incluya en el diálogo la relaciones entre Catalunya y el resto de España, y ha reclamado poder reunirse con representantes del Gobierno: "Es extraño que el Estado se reúna con bandas terroristas y que no lo haga con demócratas".