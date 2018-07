Un camarero cuenta todas las "gilipolleces" que vive trabajando en el bar

Un camarero llamado @Lobatiyo ha compartido en su cuenta de Twitter un sinfín de situaciones estrafalarias e incómodas que ha tenido que vivir desempeñando su trabajo.

"Estas son todas las gilipolleces que tengo que aguantar trabajando en el bar", escribe el hombre. En el extenso hilo se narran momentos de todo tipo: movidas con el WiFi, gente que no sabe sacar tabaco, agresiones, amenazas de hojas de reclamaciones...

Estas son algunas de las situaciones que ha compartido el tuitero:

8- Una mujer esquizofrenica que venía, me tiró un vaso a la cabeza porque decía que le eché lejia y sangre en el café (el vaso no me dio)

10- Una vez un tío me dijo si podía celebrar el cumpleaños de su hijo aquí, yo le respondí que claro, que cuántos iban a ser, hora y día, lo arreglamos todo y me dijo que el se traía los bocadillos y la bebida, le dije que eso no podía ser y se enfadó, me amenazó con denunciarme