Una sueca de 22 años paraliza un avión para impedir la deportación de un refugiado

Las protestas de una estudiante sueca han conseguido detener este martes un vuelo entre Suecia y Turquía en el que un inmigrante iba a ser deportado. La universitaria Elin Ersson, de 22 años, se ha negado a tomar asiento hasta que el hombre, de 52 años, no fuese sacado del avión que lo trasladaba hasta Kabul. La presencia de Ersson no fue casualidad: se compró el billete a Estambul cuando se enteró de que iba a ser ese vuelo en el que se iba a producir la deportación. Tras manifestarse con 25 activistas, entró en el avión y comenzó a retransmitir en directo en Facebook. Mientras recorre el aparato, avisa de que el afgano se arriesga a ser asesinado si vuelve a su país y entra en conflicto con las azafatas, que pretenden impedir que grabe la escena. Aunque en un principio los pasajeros parecen molestos, terminan aplaudiendo cuando bajan al hombre del avión. Las imágenes han dado la vuelta al mundo: han sido reproducidas 2,4 millones de veces y compartidas en Facebook 35.000. Las fuerzas de seguridad suecas no han confirmado ni desmentido que el afgano siga en proceso de ser deportado. En Afganistán 3.438 civiles murieron y 7.015 resultaron heridos durante 2017.