El patinazo geográfico en 'First Dates' que dejó a su cita con esta cara

La afición por viajar o no suele ser un tema recurrente de conversación en las citas de First Dates (Cuatro). En el programa emitido este miércoles, Dmitry, nacido en Rusia, y Minerva, guineana, charlaron sobre qué lugares les gustaría visitar.

Aunque Dmitry reconoció que no había viajado fuera de España, señaló que le gusta "conocer países nuevos, culturas nuevas". "Quiero viajar a África porque he visto una película que me encantó", afirmó.

"¿Y qué país te gustaría ver de África?", le preguntó su cita. "¿A mí? La capital. ¿Cómo se llama en español la capital de África?", señaló Dmitry.

"África es un continente", recalcó Minerva, a quien se le fue cambiando la cara. "Ya, ya. Pero me refiero a una ciudad grande de ahí, igual que en España es Madrid", insistió su compañero de velada.

Una vez que estuvo sola ante las cámaras, Minerva pidió disculpas pero señaló que creía que a su cita le faltaba "un poquito de cultura general". Puedes ver el momento aquí.