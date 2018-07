Incredulidad por lo que hizo este chico a la hora de pagar en 'First Dates'

El momento de pagar la cuenta en First Dates en ocasiones lleva consigo un tira y afloja para ver si los comensales pagan a medias —la cena de cada uno cuesta 15 euros— o si uno invita al otro. Sin embargo, en el programa emitido este miércoles se vivió una escena un tanto surrealista.

Al finalizar la cita entre Jacinto y Katherin, él quiso apuntarse un tanto e invitar a su acompañante. Sin embargo, el gesto no le pudo salir peor.

"Invito yo, invito yo", recalcó mientras introducía los billetes en el cubilete de la cuenta y se lo acercaba a la camarera. "Son 15 cada uno, ¿eh?", le recordó ésta. "Sí, aquí tienes los 30", insistió Jacinto. "¡Aquí hay 15!", tuvo que afearle la camarera.

Cuando vio que su maniobra no colaba, Jacinto admitió ante su cita: "Es que no tengo más aquí, si no te invitaba". "Haberte callado y te lo daba luego", dijo a continuación a la camarera.

Pese a lo extraño del momento, Katherin no se lo tomó mal e incluso afirmó que quería volver a tener una segunda cita con él. Puedes ver el momento aquí.